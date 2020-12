Démantèlement des centres de redressement de Kara : Le dossier sera renvoyé à l’instruction.

La Section de Recherche de la Gendarmerie a partiellement bouclé l'enquête sur le démantèlement des centres de redressement de Serigne Modou Kara en envoyant devant le procureur 43 personnes arrêtées.



Déférés hier, ils n’ont pu voir le substitut du procureur de la République. Le face-à-face entre les mis en cause et le représentant du parquet n’a pu avoir lieu, mercredi. Les talibés de Kara ont donc bénéficié d'un retour de parquet et leur garde-à-vue prolongée.



Ce qui permettra au parquet d’avoir assez de temps pour mener à bien ses réquisitoires et requalifier, si besoin en est, les infractions retenues lors de l’enquête préliminaire.



Mieux, le représentant du ministère public a décidé de renvoyer à l'instruction le dossier, a indiqué à Dakaractu une source judiciaire.