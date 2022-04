Démantèlement des bases rebelles en Casamance : « Un pays ne peut pas négocier sa souveraineté » (Youssou Diallo)

Pour le président du Club Sénégal émergent, le discours tenu au chef à l’endroit des forces de défense et de sécurité est bien dans son contexte. Car pour Youssou Diallo, aucun pays au monde ne négocie avec sa souveraineté. Et concernant la situation qui prévaut actuellement en Casamance, il ne s’agit pas de lutte contre une rébellion armée au sens classique du terme, mais plutôt un rétablissement de l’ordre et de la sécurité des personnes et de leurs biens.



« Un pays ne peut pas négocier sa souveraineté, ne peut pas laisser faire des situations du genre de ce qu’on a noté à notre frontière avec la Gambie avec la création d’espaces de pillage et d’exploitation illégale de nos ressources naturelles par des bandits, d’espaces de non droit sur un territoire national. Il ne s’agit plus de lutte contre une rébellion armée au sens classique du terme, mais d’un rétablissement de l’ordre et de la sécurité des biens et des personnes, de l’Etat de droit dans toute une portion de la région de Ziguinchor », a souligné Youssou Diallo.



Par ailleurs, pour le président du Club Sénégal émergent et non moins PCA de la Sonacos, ce qu’on appelait le conflit de la Casamance est devenu sous le Président Macky Sall, un problème de maintien de l’ordre et de sécurité intérieure. Ce qui appelle au soutien de tous derrière le chef de l’État Macky Sall pour une résolution définitive de cette crise.



« À la suite des événements qui se sont produits depuis 1982, il y a eu des groupes mafieux, des hors la loi qui, dans certaines zones, surtout à la frontière avec la Gambie, à la faveur de toutes sortes de trafic, ont continué à écumer les populations, à piller les ressources naturelles de notre pays, à voler, à intimider et à tuer ; mais plus grave, ils sont allés même jusqu’à agresser nos forces de défense et de sécurité et prendre quelques uns en otage. L’État du Sénégal, qui a toujours favorisé la négociation, y compris ces bandes, pour les ramener à la raison, a décidé cette fois- ci, parce c’est trop c’est trop, de rétablir avec vigueur et rigueur l’ordre. L’ensemble du peuple sénégalais, y compris les cadres et forces vives casamançais, est derrière le Chef de l’État pour l’éradication définitive de ces bandes de "hors la loi" de l’ensemble territoire national ».