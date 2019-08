Demande de mise en retraite de l’ancien SG de la CCIAD : Le collège des délégués dénonce le règne de l’illégalité à la chambre de commerce

En conférence de presse ce mercredi 21 Août, le collège des délégués de la chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar a tenu à alerter l’opinion publique et les autorités étatiques sur les manœuvres visant « à instaurer le règne de l’inégalité à la CCIAD ». À en croire Abdou Aziz Sabaly, membre des délégués de la CCIAD « des manœuvres contre la légalité venant de Madame le Ministre du commerce et de PME, Aminata Assome Diatta et quelques organisations Syndicales du patronat, cherchent à ramener M. Aly Mboup à son poste qu’il aurait dû quitter depuis le 31 Août 2015. » Il poursuit en ses termes :« depuis lors, des agitations sont notées ici et là, certains membres du bureau appuyés par des organisations de syndicats patronaux mettent la pression sur le président Daouda Thiam allant jusqu’à simuler un putsch et certains sont parvenus de connivence avec des fonctionnaires du ministère du commerce, à faire signer au ministre Mme Aminata Assome Diatta une lettre demandant au président Thiam de réintégrer le retraité Aly Mboup à son poste. » À ce titre, le collège des délégués de la CCIAD s’indigne devant l’opinion nationale et internationale de ces manigances et dénonce avec la dernière énergie des manœuvres laxistes et complaisantes visant à remettre en selle le sieur Mboup.