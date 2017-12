Demande de liberté sous caution de Khalifa Sall : Abdoulaye Elimane Kane exprime son adhésion

Membre du Bureau politique et du Secretariat executif du Parti socialiste, Abdoulaye Elimane Kane a exprimé son entière adhésion à la collecte de fonds devant permettre à Khalifa Sall de retrouver les siens. L'ancien ministre de la Culture sous le magistère d'Abdou Diouf a participé à la conférence de presse des proches de Khalifa Sall et n'a pas tari d'éloges sur son ancien éleve. “Je l'ai connu il y a 40 ans, il était élève au lycée Lamine Guèye et j'étais son professeur de Philosophie. Il était déjà membre des jeunesses socialistes. À l'époque, je critiquais certaines idées du Président Senghor (mais) j'ai gardé de Khalifa Sall le souvenir d'une élève brillant, posé sachant argumenter et ayant le courage de ses idées”, a déclaré Abdoulaye Elimane Kane.