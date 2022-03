Demande d’exclusion de Ndiogou Dieng du PDS : « Il y aura forcément des sanctions » (Mayoro Faye)

Dans un communiqué relayé dans la presse, le comité d’initiative et d’éthique composé des membres des sections du PDS et de la fédération départementale de Guédiawaye dit destituer Ndiogou Dieng, le président de la section de Sam Notaire et de la fédération départementale de Guédiawaye, qu’il accuse d’avoir voté pour la coalition BBY, malgré les directives du parti. Les libéraux de Guédiawaye invitent le parti la direction du parti à l’exclure des instances du parti démocratique sénégalais. Un appel qui est loin de tomber dans l’oreille d’un sourd.



En effet, selon le chargé de la communication du parti, en l’occurrence Mayoro Faye, même si la direction du parti n’a pas encore donné son appréciation sur la résolution du comité d’initiative et d’éthique, force est de constater que les faits incriminés dans le document sont répréhensibles.



« En ce qui nous concerne en tant que direction du parti, nous avons reçu leur résolution. Nous n’avons encore pas fait une appréciation sur la requête, car nous venons de recevoir la résolution. Maintenant nous allons l’examiner, parce que toute résolution évoque des faits. Et les faits contenus dans la résolution sont répréhensibles par rapport à nos textes et notre règlement intérieur. Donc forcément il y aura des sanctions », réagit Mayoro Faye, chargé de la communication, par ailleurs membre du comité directeur du parti démocratique sénégalais, joint par Dakaractu…