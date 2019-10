Délogement à Hann Maristes : Le collectif des résidents maintient sa position et exige des garanties.

Des avancées ont été notées dans l’affaire des immeubles en état de délabrement à Hann Maristes qui depuis quelques semaines oppose les résidents de ces habitations aux autorités compétentes qui les somment de quitter les lieux. En effet, les concernés regroupés autour d’un collectif ont pu rencontrer le nouveau directeur général de la Sn Hlm qui s’est résolument engagé à faire de ce dossier une priorité. Selon le président du collectif des résidents des immeubles à Hann Maristes, après discussions, l’autorité a donné des gages notamment sur le relèvement des taux qui avaient été fixés sur le foncier et qui était parmi les doléances phares dans les exigences du collectif. Laurent Santos confie par ailleurs que les résidents attendent que l’engagement soit matérialisé en bonne et due forme avant de prendre une quelconque décision sur leur départ des lieux. Le collectif a, sur cette même lancée, demandé la prise en charge par la Sn Hlm d’un projet sur le site pour leur relogement. L’organisation invite, à cet effet, les autorités à être conciliantes. Pour l’heure, elle maintient sa position et refuse de quitter les lieux sans asseoir de solides garanties.