Malgré le retard accusé, la délocalisation de l'émissaire de Khondio (Darou Khoudoss) a finalement été exécutée par les Industries chimiques du Sénégal (Ics). Ladite entreprise vient de dépenser plus de 450 millions FCFA. pour la création de pistes et plus de 700 millions FCFA pour se déplacer dans une autre zone loin des populations.



Notamment pour favoriser le désenclavement de plusieurs villages sans compter les hectares de terres données aux cultivateurs désireux de faire des activités agricoles. Le ministre de l'environnement, Abdou Karim Sall s'est rendu sur le nouveau site de déversoir. D'après le Directeur des Industries chimiques du Sénégal (Ics), Alassane Diallo, les Ics sont les plus gros employeurs minier du département de Tivaouane. Non sans ajouter que c'est la pandémie qui a un peu freiné l'exécution des travaux.



Surtout que dira-t-il, "nous donnons de l'eau à 30 mille personnes. Dans la zone Cdeao, nous sommes la seule entreprise qui offre gratuitement de l'eau à des populations". Le ministre Abdou Karim Sall s'est dit satisfait d'apercevoir la satisfaction des populations. Il a fortement apprécié la parfaite collaboration de ladite entreprise qui a "permis à ces populations de vivre dans d’excellentes conditions et hors de toutes pressions liées à cette psychose consistant à dire que ces produits déversés dans la mer étaient toxiques et très dangereux pour elles".



Avant de rappeler que " nous allons pouvoir rendre compte au Président Macky Sall qui nous avait sommé de régler définitivement ce problème".