Délocalisation du marché des HLM Grand Médine : Les vendeurs disent niet…

Les vendeurs de poisson du marché des Hlm Grand Médine comptent ne pas bouger de leur lieu de travail.

En effet, un accord avait été passé avec les autorités municipales et eux pour l'érection d'un super marché. Mais après quelques mois, les travaux ont été stoppés suite à un litige foncier. Ce qui a conduit le préfet à les orienter dans une station délocalisée qu'ils jugent trop étroite pour contenir l’ensemble des commerçants.

Pour ainsi manifester leur mécontentement, ils ont organisé un sit-in, munis de brassards rouges et comptent se battre jusqu’au bout pour qu’on les laisse poursuivre leur travail dans ce marché qu’ils occupent depuis plus de quinze années...