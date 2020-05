Délivrance des résultats des tests : Le ministre de la Santé demande aux malades asymptomatiques d’être patients.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale s'est rendu, ce samedi, au Centre aéré des Armées de Gueréo et à la base militaire du camp d’entrainement de Thiès, pour rencontrer les patients asymptomatiques atteints de la Covid-19.



La prudence est telle que Abdoulaye Diouf Sarr, accompagné de son homologue des Forces armées, Me Sidiki Kaba, se sont tenus à distance des internés des sites de prise en charge extra-hospitalière de Thiès et Popenguine.



Diouf Sarr se veut prudent et pense qu'il devait calmer les ardeurs des malades asymptomatiques pour le bien de tous. Il leur a dit : « vous avez été internés ici pour limiter ainsi la transmission du virus. Je vous demande d’être patients. Personne parmi vous ne souhaiterait être un sujet de propagation ».



Les discussions du ministre avec les cas confirmés asymptomatiques se sont déroulées dans une bonne ambiance. Ce, malgré les tensions suscitées par les lenteurs dans la délivrance des résultats des tests. Diouf sarr s’est fixé l’objectif de mettre sur place des tests rapides.



« J'ai donné des instructions immédiates pour permettre une délivrance rapide des résultats des tests afin de raccourcir le temps d’hospitalisation », a promis le ministre de la Santé.



Avant d’adresser un message de réconfort et de reconnaissance aux personnels soignants et les militaires fortement mobilisés, en pointe du dispositif sanitaire.