Délivrance des certificats de résidence par les préfets et sous-préfets : Barthélémy Dias demande aux représentants de commissions de « refuser cette violation flagrante de la loi »

La délivrance des certificats de résidence à Dakar était à l’origine de beaucoup d’accrochages entre l’opposition et le pouvoir. Ces derniers s'accusent mutuellement de fraude. Finalement, le gouverneur de Dakar à l’arbitrage, a décidé de passer la prérogative aux préfets et sous-préfets. Cette décision de dessaisir des maires de l’octroi des certificats de résidence semble provoquer la fureur chez le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias. En effet, c’est sur son compte Twitter que l’édile a manifesté son désaccord face à cette décision du gouverneur de Dakar. Ainsi, Dias en appelle « à tous nos représentants dans les commissions de révision des listes électorales de refuser cette violation flagrante de la loi qu’on veut faire passer pour voler les élections locales à travers un transfert d’électeurs cautionné par « un autorisé » et non « une autorité », peut-on lire sur la publication.



Pour ce qu’il considère comme une violation de la loi, Barthélemy Dias plus péremptoire recommande un blocage du fonctionnement des commissions. Et au cas échéant le membre de Taxawu Dakar se dit prêt pour se déployer en renfort au besoin.