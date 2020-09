Délit de favoritisme et conflits d’intérêts: Diop Sy convoqué ce jeudi à l’OFNAC.

Le député Diop Sy, Directeur Général de la société UD est convoqué ce jeudi à l’Office National de lutte contre la Fraude et Corruption (OFNAC).



Il devra faire face aux enquêteurs de l’Institution dirigée par Seynabou Ndiaye Diakhaté suite à la plainte déposée par le Frapp, mais aussi le leader du JDS Babacar Diop relative à un délit de favoritisme et conflits d’intérêts dans le cadre de la distribution de l’aide alimentaire décidée lors de l’apparition de la Covid 19 au Sénégal.



Une plainte qui vise aussi Mansour Faye, beau-frère du président et ministre du développement communautaire.



Ce sera à 10 heures nous dit-on. Même si le député bénéficie d’une immunité, les prérogatives de l’OFNAC, permettent à l’Institution « d’entendre toute personne dans le cadre de ses enquêtes ». Nos tentatives de joindre le député Diop Sy, sont restées vaines.