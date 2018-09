Délinquance et cyber sécurité : Les avertissements du nouveau Directeur de la Police nationale

Pour un meilleur contrôle des zones urbaines et frontalières, l’efficacité opérationnelle de la Police nationale passera indubitablement par l’appropriation des outils scientifiques et techniques et l’amélioration de la mobilité. Selon le nouveau directeur de la police, des efforts importants ont déjà été consentis par l’autorité en vue d’apporter les réponses adéquates aux menaces et à la délinquance sous toutes leurs formes.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les stratégies innovantes d’occupation du terrain permettront assurément de mieux orienter les actions. Pour Ousmane Sy, la police a pris en compte les enjeux de sécurité du 21 ème siècle et va mettre l’accent sur la prévention des menaces cybernétiques et la répression des infractions commises au moyen des technologies. La coopération internationale ne sera pas en reste...