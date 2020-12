Délinquance, criminalité, covid-19 : La police livre les statistiques du mois et compte veiller au respect des mesures édictées par l'autorité.

Dans son traditionnel rapport sur les statistiques de la délinquance et de la criminalité, la police a livré hier le rapport sur la délinquance et la criminalité.



Ce sont ses différents services tels la direction de sécurité publique (DSP), l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (DOCTRIS), la direction de la police judiciaire et la direction de la police de l'air et des frontières qui ont mené des opérations qui ont par ailleurs abouti aux chiffres suivants :

-5.674 individus interpellés pour de multiples infractions (dont 149 de nationalité étrangère)

Parmi ces personnes interpellées, 596 ont été arrétées pour vol, recel, abus de confiance, escroquerie, détournement etc, 192 pour infraction au code des drogues, 362 personnes pour atteinte aux personnes (homicide, accident mortel, tentative de meurtre, violence à aacsnedant, viol, attentat à la pudeur etc), 301 personnes pour atteinte à la paix publique, 3.768 pour vérification d'identité, 11 pour actes de vagabondage et 550 personnes pour état d'ivresse.



La police a également souligné que, dans le cadre de la lutte contre les crimes organisés, plusieurs groupes criminels ont été démantelés en ce mois de Novembre, renseigne Vox Populi. C'est ainsi que 1.217 cornets, 123 joints de chanvre indien, 23.855 kg 487 grammes et 20 pierres de cocaïne, 600 grammes de haschisch et 100 grammes de tramadol ont été saisis.



Concernant la lutte contre le banditisme, elle a eu à mettre la main sur 06 bandes de malfaiteurs. La police annonce également que ce mois de Novembre, un cas d'atteinte à l'intégrité physique a entraîné la mort d'homme et l'auteur a été déféré au parquet.



La sécurité routière a été également soulignée par la police qui certifie que pour le mois de Novembre, "2.328 véhicules et 15 calèches ont été immobilisés sans oublier les accidents de circulation qui ont été au nombre 613 dont 339 matériels, 254 corporels et 20 mortels.



Donnant son appréciation sur le taux de criminalité, la police informera qu'une baisse a été notée avec un taux de plus de 99% d'élucidation des crimes.

Abordant la question de la lutte contre la pandémie à covid-19, la police entend se conformer strictement aux dispositions établies par le ministère de l'intérieur et compte également faire respecter toutes les mesures édictées à cet effet.