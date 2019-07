Délabrement avancé de la mosquée Omarienne : Le projet d'extension lancé, les musulmans invités à contribuer à sa rénovation

La reconstruction de la grande mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, située sur la Corniche va bientôt démarrer. L'annonce été faite cet après-midi lors d'une rencontre dans l'enceinte du lieu saint. Ces travaux font suite au délabrement très avancé de l'édifice dont on constate les fissures.

L'extension de ce lieu de culte permettra d'ériger un complexe comprenant deux espaces de prières (homme/femme), un institut islamique, un centre de recherche et de documentation avec bibliothèque numérique ainsi qu'un centre social.

La famille omarienne invite ainsi les foyers religieux, les autorités administratives, les bonnes volontés et les fidèles musulmans d'ici et de la Diaspora à contribuer à la rénovation de la maison de Dieu qui date de 1982.

Le guide religieux Thierno Mountaga Madani Tall donne rendez-vous le 7 juillet, journée de collecte des fonds et matériel nécessaire pour le démarrage effectif des travaux.