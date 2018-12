Déjeuner d’Échanges : Cheikh Kanté rencontre la diaspora

Après les séances d’audience et remise de fiches de parrainage de la diaspora, le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent (Pse), Cheikh Kanté a invité, ce mardi, les délégations des sénégalais de l'extérieur (Dse) à un déjeuner d'échanges. Ces sénégalais de l'extérieur qui se sont déplacés ont énuméré les contraintes auxquelles ils font face au niveau de la diaspora. Ils ont aussi salué les réalisations du Président Macky Sall et remercié le Dr Cheikh Kanté pour ce moment de convivialité.



Ce déjeuner a réuni tous les délégués apéristes des pays de l'Afrique centrale, de l’Afrique de l’Ouest, de l’Europe et des États-Unis.