Déguerpissement, recassement et rapatriement : Les mendiants rejoignent l'École de Nord-Foire de leur propre gré.

Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontées les populations vulnérables à Dakar. Bien que l'État ait mis en place une réponse pragmatique, la durabilité de ces mesures reste à questionner. Il est crucial d’envisager des solutions plus intégrées qui garantissent la dignité et le bien-être de ces individus tout en maintenant l'ordre public.

La situation des mendiants à Dakar a pris une tournure inattendue, avec un afflux de personnes qui choisissent de rejoindre l'école publique de Nord-Foire. Alors que des mesures de déguerpissement avaient été mises en place, il semble que de nombreux mendiants, pour la plupart originaires du Niger, se dirigent vers ce refuge de leur propre gré.Sur place, plus de 400 personnes, principalement des femmes et des enfants, vivent dans des conditions précaires. La barrière linguistique complique leur communication avec les forces de l'ordre, mais ces mendiants bénéficient d'une assistance alimentaire fournie par l'État. Des repas leur sont régulièrement distribués, attestant d'une prise en charge de leurs besoins essentiels.Depuis plus d'une semaine, ces mendiants sont installés dans l'école, attendant que des démarches pour leur rapatriement se poursuivent. Cependant, la dynamique d’accueil semble évoluer. De nouveaux groupes arrivent volontairement, attirés par la possibilité de se joindre à ceux déjà présents. Cela soulève des questions sur les motivations derrière ce flux, qui peut être perçu à la fois comme une recherche de meilleures conditions de vie et une volonté de créer un réseau social.