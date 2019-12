Déguerpissement des vendeurs de poisson du marché Sham de Thiès : Les détaillants listent leurs inquiétudes.

Les détaillants de poisson et légumes du marché Sham installés non loin de la voie ferrée, ont fait face à la presse pour montrer leur désaccord par rapport à la décision de les déplacer à Daral Peulh, derrière la Base militaire de Thiès. Selon ces pères et mères de famille, des délégués du marché les auraient informé qu'ils doivent quitter les lieux au plus tard le mercredi 15 janvier 2020 sur demande du Préfet, sous prétexte que le lieu appartiendrait à un promoteur.

Selon le représentant des marchands de poisson, Cheikh Tidiane Ndiaye, "c'est grâce à cette activité que ces veufs et veuves parviennent à nourrir leurs familles. S'il veulent les déplacer du jour au lendemain, ce sera très difficile pour eux et ils ne pourront plus travailler à l'aise comme avant".

Marième Sarr, vendeuse de poisson affirme qu'elle ne connait que ce marché. "Je me lève chaque jour de bonne heure pour venir travailler dans ce marché. Si le préfet nous amène à Daral Peulh, nous ne pourrons plus vendre parce qu'il n'y a pas de maison à dans cette zone enclavée où il n’y a personne. On peut rester la-bas du matin au soir sans apercevoir de clients".