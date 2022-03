Déguerpissement à Petersen : le BRT contraint les commerçants à quitter le site.

Petersen était le théâtre de rencontre entre vendeurs et acheteurs. Tous les jours de la semaine, le marché Petersen était totalement encombré, avec des embouteillages à n'en plus finir, une circulation automobile très perturbée et une concentration humaine qui rend délicat le déplacement des piétons. Maintenant, l’ambiance ne sera plus comme auparavant.



Le 29 mars, les forces de l’ordre ont procédé à l’évacuation du garage, suite aux instructions du préfet de Dakar.



Une décision du reste mal appréciée par les commerçants. Dans le désarroi et la désillusion, ces derniers très remontés contre le gouvernement ont exprimé leur colère. Interrogés à ce sujet, ils disent n’avoir pas reçu de sommation ni d’indemnités dans leur délogement. Ils ont confié même être aller voir l’autorité, mais cela n’a abouti à rien.