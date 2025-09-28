Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants

La direction générale du cadre de vie s’est déployée ce dimanche sur le terrain et précisément à Keur Massar pour une opération de désencombrement et de libération des emprises. Les services municipaux de Keur Massar Nord avec Adama Sarr et ceux du maire Bilal Diatta ont accompagné le préfet et la direction du cadre de vie avec la sécurisation des éléments de la gendarmerie, pour effectuer l’opération.







Mais subitement, des jeunes, visiblement des marchands ambulants remontés, ont manifesté leur opposition à cette opération. S’en est suivi une vive altercation entre le maire Bilal Diatta et certains jeunes qui disent-ils : « ne cherchent que des espaces où mener leurs activités ».



Les services de la gendarmerie sont finalement intervenus pour mettre de l’ordre et calmer les ardeurs.

