Déguerpissement / Serigne Thiam s'insurge contre la décision de la mairie de Tivaouane Diacksao.

La municipalité de Tivaouane Diacksao (ville de Pikine), a procédé au déguerpissement ce mardi, des mécaniciens et autres métiers connexes de la mécanique. Très remonté contre l'attitude de la mairie, un des déguerpis du nom de Serigne Thiam, n'a pas manqué de nous produire des documents montrant toute sa légitimité à occuper les lieux. "Lorsque la sommation nous est parvenue, je suis allé voir le préfet pour échanger avec lui. Ce matin il m'a demandé de lui montrer mes papiers qui sont légitimes et légaux. J'ai une entreprise qui est en règle et je paie la location du terrain que j'occupe qui n'est pas un domaine national. J'ai tout perdu, d'une valeur de 1.5 million" s'est-il désolé...