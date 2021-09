L’Agence pour le développement durable de l'Union africaine (l'AUDA-NEPAD) a procédé à l’intention de la presse, à la projection d'un documentaire sur la dégradation de la terre. Une première diffusion du film à Kigali, fin mai dernier, avait déjà eu un impact mondial. Restaurer, régénérer la terre par l'homme reste leur objectif pour la production agricole et la sécurité alimentaire.



À en croire Mamadou Moussa Diakhaté de l'Agence pour le développement de l’Union Africaine, par l'image et la parole, il est possible de sensibiliser les africains ainsi que le monde entier sur la nécessité de restaurer les terres pour leur redonner une valeur tant pour l'homme, pour l'économie, que pour l'environnement.



Selon toujours Mamadou Moussa Diakhaté, « 32 pays ont rejoint à ce jour l'initiative ARF 100 pour restaurer 100 000 000 de terres dégradées et de forêts d'ici 2030 pour les retourner à l’agriculture, à la conservation de la biodiversité et autres bénéfices. Et nous en sommes en 126. 000. 000 hectares. »