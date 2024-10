Dégel avec le gouvernement : Youssou Ndour rencontre Cheikh Diba à Paris.

Le ministre des finances sénégalais, Cheikh Diba, a rencontré courant septembre le chanteur et patron de presse Youssou Ndour, selon la revue "ConfidentelDakar" lue par DakarActu.



Au menu de la discussion entre les deux hommes, voir comment apaiser la tension entre le groupe de presse et le nouveau régime. À l'issue de cette discussion, il a été convenu que les ministres et cadres du gouvernement actuel seront régulièrement invités sur les plateaux et ondes du groupe. Ce qui explique la petite ronde de la semaine passée d'officiels sur les antennes de Futurs Medias. Youssou Ndour n'a pas manqué de souligner à son interlocuteur que son groupe est ouvert à toutes les obédiences politiques.



L'audience ne dit pas si le sujet fiscal a été abordé, mais le groupe de presse doit encore payer une dizaine de milliards au Trésor.