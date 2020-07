Dégâts des fortes pluies à Kolda : Des murs tombés, des poulaillers inondés, des boutiques et une station visitées par des bandits…

Avec les fortes pluies de ce week-end et en début de semaine, des dégâts ont été enregistrés dans la capitale du Fouladou. Ces fortes pluies ont occasionné la chute du mur du côté Est de l’hôpital régional récemment réparé. Dans le même secteur, des poulaillers ont été inondés et les poussins tués par les eaux.



Il faut signaler d’autre part que pendant le week-end, des boutiques du marché Mame Diarra ont été visitées par des bandits. Mais également une station d’essence située hors de la ville a été visitée par des malfaiteurs. Sur place ces derniers n’ont pu mettre la main que sur le fond de caisse estimé à peu près à trente mille francs cfa. Cette station depuis son installation est la cible d’attaques parfois armées par des bandits.



La pluie n’a pas fait que des heureux, comme Amadou B, tailleur de son état qui a vu toutes les cases de la concession emportées. Avance-t-il en sanglots « aujourd’hui, il ne me reste plus que le petit bâtiment-là mais tout a été emporté par les pluies diluviennes ».



Il faut signaler que ces pluies ont causé des dégâts un peu partout dans la région.