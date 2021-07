Dégâts des dernières pluies dans le département de Nioro : Le président Macky Sall envoie une délégation et dégage une enveloppe de 100 millions pour les sinistrés.

Au lendemain des fortes pluies qui se sont abattues dans le département de Nioro, accompagnées d'un vent violent qui a soufflé pas mal de toitures et rasé des maisons, le chef de l'État a dépêché une délégation sur les lieux du sinistre.



Ladite délégation a été conduite par le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka.



L'orage a occasionné d'énormes dégâts et causé deux pertes en vies humaines dans la commune de Keur Maba. En effet, 23 villages du département de Nioro sont touchés par cette calamité dont Ndramé Ndimb, Tawfekh, Kourankou, etc...



En soutien aux sinistrés, l'État a dégagé une enveloppe de 100 millions de fcfa et un bon tonnage en denrées alimentaires.



Par la même occasion, le ministre Samba Ndiobène Ka a rendu visite aux blessés et instruit ses services à les prendre en charge pour que des soins nécessaires leur soient apportés...