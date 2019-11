Défiscalisation de l'indemnité téléphonique : Abdoulaye Daouda Diallo renvoie Ousmane Sonko à l'article 164 du code des impôts..." Je suis un collègue, on peut en discuter..."

Ce vendredi après-midi n'a pas été un passage aisé pour le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo. En effet, l'ancien ministre de l'intérieur a été pendant plus de 5 tours d'horloge à l'Assemblée Nationale dans le cadre du vote de la loi de finances rectificative, qui est par ailleurs la deuxième et qui contribue à réajuster et à réorienter les dépenses.

Il a parallelement évoqué une question qui a été soulevée par Ousmane Sonko et qui parle de l'indémnité téléphonique.

Le ministre répondra tout simplement en appellant l'honorable député Ousmane Sonko à revisiter le code des impôts à son article 164 qui dit, poursuit-il: " les indemnités et primes spéciales destinées à assurer le remboursement des frais forfaitaires, dans la limite fixée par le ministre chargé des finances, sont exonérées d'impôt sur le revenu..."

Pour le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, la disposition est là et il invite ainsi son ancien collègue et patron du Pastef à en parler avec lui si de besoin.