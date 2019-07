Défis actuel du développement : Le conseil national de la jeunesse au Sénégal pose le débat

Au Sénégal, la problématique de l’emploi notamment des jeunes demeure cruciale et constitue un enjeu majeur pour l’État. Face aux défis que constituent le chômage et le sous-emploi des jeunes, le conseil National de la Jeunesse du sénégal (CNJS), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a organisé ce jour, le grand forum des mouvements et organisations de jeunesse sous le thème : “Défis actuels du développement : Économie sociale, décentralisation et migration régulière” pour permettre aux participants, aux institutions et aux partenaires au développement de mieux cerner les défis et les perspectives du développement économique, de la décentralisation et la migration régulière…