Défilé du 4 Avril: les Majorettes du lycée Kennedy promettent du lourd en hommage à feue Madame Yama Diémé Diédhiou

Plus que quelques jours pour assister à la célébration de la 63eme anniversaire de la fête de l’indépendance du sénégal. Après ces trois dernières années réservées où l’Etat a décidé de procéder à un défilé militaire uniquement pour cause de pandémie liée à la Covid 19, arrive enfin le retour de la grande fête. Un défilé militaire et civil sera au menu de cette journée historique.



Ainsi l’heure est aux préparatifs au boulevard du centenaire. Mais, on ne peut parler de défilé du 4 avril sans penser à la prestation des majorettes de l’institut Notre Dame mais surtout celles du lycée John Fitzgerald Kennedy.



Un détour chez elles nous a permis d’assister à leur répétition à la salle Mariama Ba. Là-bas , la joie de revivre cet événement se lisait sur leurs visages. Mais, une lueur de tristesse, un sentiment de manque avait pris le dessus. La cause est l’absence d’une des figures phares des majorettes du lycée à savoir leur ancienne responsable Madame Yama Diémé Diédhiou qui après plusieurs années de coaching, de complicité, d’amour et joie partagée, a tiré sa révérence le 10 mars passé.



Une nouvelle qui les a secoué. Elles ont décidé de lui rendre un hommage mérité au cours de cette fête de l’indépendance.