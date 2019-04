Défilé du 4 Avril : La sous préfecture de Sindia ravit la vedette départementale et compte appliquer les consignes de Macky Sall à la lettre

Composée de 8 communes à savoir Saly, Popenguine, Ndayane, Malicounda, Nguékhokh, Ngaparou, Somone et Sindia, cette partie du département de Mbour a fait une vraie démonstration de force sous l'impulsion de son sous préfet Ibrahima Ndiaye et de son adjoint Mamadou Fall.

Cette partie de la petite côte carrefour des symboles civilisationnels avec des ethnies différentes a marqué de son empreinte cette 59ème édition de la fête de l'indépendance. Occasion saisie par le maire organisateur Thierno Diagne, pour s'adresser aux jeunes par rapport à leur comportement dans leurs communes respectives en veillant sur l'image de leurs villes, villages et quartiers. Dans la même foulée, Thierno Diagne de s'adresser à ses collègues maires en leur faisant comprendre que la propreté est une exigence dans leurs communes et le désencombrement, un impératif et son rayonnement doit être un objectif de tous les jours. Cependant, le sous préfet Ibrahima Ndiaye parlant du thème, invitera les populations à dresser les barrières contre l'incivisme qui gangrène notre société, l'indiscipline qui retarde notre développement, l'insalubrité qui défigure nos villes et nos campagnes. Pour lui, la recherche du profit à tout prix et le culte de l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt général reste une réalité connue de tous... (vidéo)