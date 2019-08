Déficit pluviométrique / Moussa Baldé : « Effectivement, il y avait des inquiétudes... Maintenant on a l'espoir... »

Le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural a entamé une tournée de suivi de la campagne agricole dans le bassin arachidier. Après les étapes de Fatick et Kaolack, Moussa Baldé a annoncé que les agriculteurs restent optimistes par rapport à la pluviométrie. " Effectivement, il y avait des inquiétudes, maintenant on a l'espoir... On est passé de l'inquiétude il y a une semaine à un grand espoir aujourd'hui. Avec ce que je vois en tout cas, il y a de quoi espérer et ce sont les producteurs même qui l'ont dit..."