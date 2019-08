Déficit pluviométrique / Kaffrine : Les imams et oulémas organisent une journée de prières (Baw nan)

C'est parce que la pause pluviométrique inquiète les paysans que les imams et oulémas de Kaffrine ont organisé une journée exceptionnelle de prières et repentirs. Celle-ci avait pour objectif d'implorer la Miséricorde Divine afin que le ciel puisse ouvrir ses vannes et arroser cette partie du pays, ainsi que tout le Sénégal.



Dans le Ndoucoumane comme dans la plupart des zones rurales, les semis commencent à se faner tout comme le tapis herbacé qui peine à pousser. Du coup, une inquiétude généralisée se lit sur les visages des agriculteurs. Et du côté des éleveurs, l'achat d'aliments de bétail devient de jour en jour un lourd fardeau pour eux.



Cette journée de prières dénommée " Baw nan", était une occasion d'implorer la miséricorde divine pour un changement de la donne...