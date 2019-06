Déficit de réseau dans le Parc : « Cela est inacceptable... On ne peut pas faire venir des touristes s'ils n'ont pas accès à internet. » (M. Alioune Sarr, MTTA)

Si le Parc regorge d'endroits magnifiques, il n'en demeure pas moins que le visiteur qui y entre est totalement coupé du reste du monde. " Cela est inacceptable ! " a dit M. Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, en visite dans le site.

Selon lui, il faut que les opérateurs de téléphonie mobile interviennent dans ce sens. Et pour ce faire, il travaillera de concert avec son collègue de l'Environnement et du Développement durable pour régler au plus vite ce problème, car dira-t-il, "on ne peut pas faire venir des touristes s'ils n'ont pas accès à internet..."