Déficit budgétaire : " Les recettes des hydrocarbures et les efforts de mobilisation des recettes devraient contribuer à la réduction à 3 % du PIB d'ici 2025 " (Rapport BM)

« La croissance économique du Sénégal s’est ralentie en 2022 dans un contexte complexe caractérisé par de fortes pressions inflationnistes, la hausse des prix mondiaux des produits de base, un régime pluviométrique défavorable et un ralentissement économique global lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie » lit-on dans le rapport de la Banque mondiale présenté ce mercredi 21 juin 2023 sur la situation économique du Sénégal en 2023.



Selon le texte de la BM, La dette publique a augmenté à un rythme accéléré, sous l'effet des mesures d'atténuation des chocs et des emprunts supplémentaires contractés par les entreprises publiques pour financer les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz. Elle a atteint 69,1 % du PIB en 2020, 73,3 % en 2021 et 76.6 % du PIB en 2022.



Le resserrement monétaire mondial, déclenché par l'inflation à la suite de l'invasion russe en Ukraine, a entraîné une augmentation des coûts d'emprunt sur les marchés nationaux et internationaux.



En 2023, la croissance économique devrait atteindre 4,7 %, entraînée par un rebond du secteur secondaire grâce à la normalisation des cours internationaux des matières premières, à un environnement institutionnel favorable, au recours aux partenariats public-privé pour le financement des investissements publics et au renforcement des investissements directs étrangers pour l'exploitation des hydrocarbures.



Les recettes des hydrocarbures et les efforts de mobilisation des recettes devraient contribuer à la réduction du déficit budgétaire de 3 % du PIB d'ici 2025.