Défi de Bonn : Le Sénégal adhère et s’engage à reboiser 2 millions d’hectares d’ici 2030

Une table ronde ministérielle sur le « Défi de Bonn » a réuni hier et aujourd’hui les ministres en charge du secteur de l’environnement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dont 9 pays ont déjà adhéré à cet effort mondial. À l’issue de cette réunion, le Sénégal a exprimé son adhésion, et promis le reboisement de 2 millions d’hectares de forêt d’ici à l’horizon 2030. Il s’agira selon le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall, de reboiser 200.000 hectares par année. 10.000 jeunes seront recrutés pour cette opération, a-t-il aussi indiqué.





Pour rappel, le Défi de Bonn (Bonn Challenge) est un effort mondial dont l’objectif est de restaurer 150 millions d’hectares de terres dégradées et déboisées d’ici à 2020, et 350 millions d’hectares d’ici à 2030. L’objectif de 2020 a été lancé en 2011 à Bonn lors d’un événement organisé par le gouvernement allemand et l’UICN, puis a été approuvé et étendu à 2030 par la Déclaration de New York sur les forêts, lors du Sommet sur le climat des Nations Unies de 2014.