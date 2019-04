Défense et Sécurité, Énergie : Les grands axes de la coopération Sénégalo-britannique

Le ministre des affaires étrangères britanniques, Jeremy Hunt est à Dakar depuis ce Lundi. Le Ministre britannique a rencontré son homologue sénégalais Amadou Ba, et les deux hommes ont procédé à la signature de plusieurs accords.

Ils ont décidé de travailler ensemble pour renforcer ce partenariat, notamment en matière de coopération, de défense, de langue anglaise et d'aide financière aux entreprises britanniques qui exportent et qui investissent au Sénégal.



Le Gouvernement Britannique dans le cadre du soutien aux entreprises britanniques, a décidé d’accorder un financement à l'exportation d'une valeur de 750 millions de livres sterling aux entreprises britanniques qui exportent vers le Sénégal. » Le financement de UKEF contribuera à financer les besoins de développement du Sénégal et à créer dans le même processus, des opportunités pour les entreprises britanniques.



Dans le cadre du développement énergétique, le Royaume-Uni et le Sénégal s'engagent à travailler ensemble pour éliminer les obstacles qui freinent le secteur privé. Du côté britannique, cela peut impliquer une assistance technique au gouvernement ou un soutien au secteur privé. Du côté sénégalais, le pacte Énergie Afrique prévoit des réformes de la réglementation du secteur solaire des ménages.



Coopération en matière de défense et de sécurité



Le Sénégal et le Royaume-Uni jouent tous les deux un rôle important dans la promotion de la sécurité et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Par exemple, le Sénégal est le plus grand contributeur de soldats de la paix à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Le Royaume-Uni et le Sénégal partagent également d'importants intérêts communs en matière de sécurité au Sénégal, notamment dans le secteur maritime, où le Sénégal développe une industrie pétrolière et gazière en mer impliquant d'importants investissements britanniques. D’où l’intérêt de l’agrandissement de leurs efforts.



L’accord entre les deux pays concerne aussi le secteur de la santé où le Royaume-Uni continue à mener la lutte mondiale contre la résistance antimicrobienne (RAM), promettant un soutien allant jusqu'à 5 millions de livres sterling au Sénégal pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens.