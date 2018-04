Défense de la démocratie / Neuvième assemblée mondiale à Dakar : Le modèle sénégalais revisité

Dakar va abriter du 6 au 9 Mai 2018, le mouvement mondial pour la démocratie, une première en terre africaine.



Le mouvement mondial s’est associé à Article 19 Sénégal, Enda Tiers monde, le Forum Civil, le Mouvement Citoyen, Partners West Africa –Sénégal, le Rassemblement Africain pour la défense des droits de l’homme (Raddho) et l’Union Nationale des commercants et industriels du sénégal (UNACOIS) pour organiser l’assemblée ; et en conférence de presse ce jour, les parties prenantes ont présenté l’importance d’un tel congrès à savoir que cette assemblée offrira non seulement une occasion opportune pour auto-évaluer le pays, mais donnera également un espace pour construire des relations plus solides avec de nouveaux partenaires pour défendre la démocratie dans le monde, et l’occasion de revisiter le modèle sénégalais.

Plus de 350 acteurs venant de 80 pays approfondiront cette rencontre autour du thème ” construire des partenaires stratégiques pour le renouveau démocratique”…