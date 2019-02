Défection dans les rangs du PTP : Le parti dément et apporte des précisions.

Au lendemain de l’annonce de la décision du Parti des Travailleurs et du Peuple, dirigé par Me El Hadj Diouf, de soutenir la candidature du Président Macky Sall, un militant du nom de Cheikh Sarr a fait une sortie dans la presse pour annoncer que « lui et d’autres militants auraient quitté le parti pour montrer leur désaccord sur le choix porté sur Macky Sall. » À cet effet, les camarades de Me El Diouf, dénoncent avec la dernière énergie « les mensonges grotesques d’un maître chanteur qui n’est imbu que par ses propres intérêts. Tous les gens qu’il a cités n’étaient, pour certains, même pas au courant de sa décision et pour d’autres, des gens sortis tout droit de son imagination. »



En outre, le PTP tient à rappeler que la décision de soutenir le candidat Macky Sall a été faite de manière démocratique...