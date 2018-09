Défection à Taxawu Dakar : dessous de la rencontre secrète entre Macky Sall et Banda Diop

Malgré ses dénégations, le maire de Patte-d’Oie a bel et bien lâché Khalifa Sall pour se rapprocher de Ousmane Tanor Dieng et de Benno bokk yakaar.



Cela fait déjà plusieurs mois que Dakaractu a été informé d’une audience secrète que le président Macky Sall a accordée à Banda Diop. Ce dernier, après sa messe basse avec le chef de l’Etat, a mis des membres de son entourage de premier cercle au parfum et attendait le moment opportun pour officialiser sa volte-face. Plusieurs fois l’intéressé a, en tapinois, échangé avec d’éminents pontes de la mouvance présidentielle autour des contours de son ralliement.



Mieux, il nous est revenu que des Karimistes et des responsables locaux d’autres formations politiques de l’opposition basés à la Patte-d’Oie ont décidé de soutenir leur maire pour renforcer le dossier de candidature de celui-ci dans la perspective de la succession de Khalifa Sall. Sous ce rapport, son plus sérieux concurrent est Alioune Ndoye de Dakar-Plateau qui lorgne aussi le fauteuil, ainsi que l’a révélé une certaine presse.