Les lions du minifoot ont enregistré leur première défaite dans la CAN Minifoot Nigéria 2021, en match comptant pour la 3ème journée des phases de groupe.

Pour le coach Cheikh Sidy Ba, l'équipe adverse avait plus de rigueur et plus de concentration dans le match.



"Nous avons joué 2 matches consécutifs et il faut reconnaître qu'une certaine fatigue des jeunes était visible même si on sait que ce n'est pas une excuse", a-t-il confié en félicitant les libyens pour leur belle prestation. Cheikh Sidy Ba croit que l'idéal revient à se reposer d'autant que les lions ont déjà obtenu leur ticket de qualification pour les phases éliminatoires directes.



"On essaiera d'en tirer les leçons pour pouvoir préparer la suite, se reposer, recharger les batteries pour faire revenir la confiance au sein de la tanière", a expliqué le sélectionneur des lions du minifoot, Cheikh Sidy Ba. Le Sénégal reste toutefois, leader dans le groupe A avec 6 points accumulés devant la Libye, le Nigéria et la Zambie.