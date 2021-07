La défaite du Sénégal face à la Libye (1 - 4), ce 11 juillet, au Ilaji international minifoot stadium du Nigéria, est bien accueillie par l'international sénégalais, Sidath Ndiaye qui a laissé croire à la fin de la rencontre que c'est une défaite qui viendra rehausser la performance de ses camarades.



"C'est un mal pour un bien", a-t-il fait savoir en expliquant que les lions du minifoot n'étaient pas dans leur meilleure forme cet après-midi du 11 juillet et qu'ils apprendront de cette défaite pour mieux s'organiser. Ce match contre la Libye comptait pour la 3ème journée des phases de poule de la CAN minifoot Nigéria 2021. Malgré ce match perdu, le Sénégal garde toujours la tête du classement dans le groupe A devant la Libye, le Nigéria et la Zambie.