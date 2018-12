Dédicace du livre du Youssoupha Diallo : Le procureur révèle les secrets de la pratique du parquet

Dans son ouvrage riche de 552 pages, le procureur de la république Youssoupha Diallo a présenté ce samedi 20 décembre 2018, son nouvel ouvrage "Le procureur de la république, la pratique du parquet" consacré au parquet dans toutes ses attributions et à la justice en général. Une innovation de taille dans la production littéraire juridique au Sénégal, tant par la singularité du contenu du livre, que par l'approche pragmatique et scientifique adoptée par l'auteur avec une écriture simple intelligible et accessible à tous.



D'ailleurs le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall présent à ladite cérémonie a magnifié l'initiative prise par le procureur Diallo qui a consacré son ouvrage à des thèmes exclusivement réservés au parquet, sa pratique, son fonctionnent et ses réalités. Non sans regretter le fait que la production littéraire au Sénégal reste relativement faible : " Malheureusement on n'écrit pas beaucoup... Avec son livre le procureur de la république Youssoupha Diallo a su s'extraire de celà", dira t'il...