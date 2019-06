Dédicace du livre "Tous les secrets de nos cœurs" : Tissou Touré va "au-delà des apparences"

La sénégalo-Guinéenne, Tissou Touré vient de sortir son premier roman intitulé "Tous les secrets de nos cœurs, au-delà des apparences". Un livre dans lequel, l'auteure relate un passé tumultueux vécu et l'ayant même conduit à une dépression.

Ainsi, voulant s'échapper à la souffrance psychologique, elle a trouvé refuge dans l'écriture. Selon elle, coucher sur du papier les événements de sa vie ainsi que les émotions qui y sont liés est une manière de se soigner. Dans son livre, Tissou ne s'est pas seulement limitée aux événements mélancoliques de sa vie, elle aussi expliqué les astuces utilisés pour s'en sortir.

Ayant écrit et édité son livre en Guinée Conakry, l'auteure a tenu à ce que la présentation et la dédicace son ouvrage se fassent au Sénégal. Une manière de réitérer son amour au pays de la Téranga.