Décryptage – Entrée de Free sur le marché des Télécoms : Comment le consommateur pourrait profiter de la concurrence dans la téléphonie

Tigo a été « rebaptisé » Free. Le baptême est suivi d'une fête où les invités se sont retrouvés autour d'un repas. Il y’avait 4 offres alléchantes pour le consommateur. Pour 1000 francs CFA, il se retrouve avec un forfait de 30 minutes, valable 30 jours, avec 2 gigaoctets de données et des appels illimités via WhatsApp. Le tout valable 30 jours. Au même prix, renseigne L’Observateur, Orange Sénégal propose 90 minutes d’appels, 300 mégaoctets de data.



Vers une b aisse des prix des services mobiles



Avec le nouvel opérateur, les sénégalais téléphoneront plus, pour moins cher. Les tarifs de consortium Saga africa holdings limited révèle une baisse des prix des services mobiles, du moins pour les forfaits classiques et pour les offres. Et les consommateurs semblent être prêts à migrer vers Free.



« L’enjeu pour le consortium Saga africa holdings limited qui gère Free est très clair : taper dans les 9,2 millions de clients mobiles que possède Orange Sénégal pour faire monter ses parts de marché qui sont actuellement à 25% », lit-on dans L’Obs. Free veut sortir le consommateur de la jungle technologique dans laquelle il est embourbé, selon Mamadou Mbengue, le directeur général.



Le nouvel opérateur de réseau a déclenché une guerre des prix avec ses concurrents Orange et Expresso, en menant une politique tarifaire agressive.

« Orange principalement doit réagir de manière commerciale pour faire face. La première réponse de Orange est de baisser ensuite de voir juridiquement si l’Artp peut rappeler à l’ordre son concurrent », explique Mountaga Cissé, consultant en Tic, interrogé par nos confrère de L’Observateur.





« Le consommateur aura l’embarras du choix et ce sera tout bénef »



Le formateur en nouveaux médias reconnait que « tout cela est bénéfique pour le consommateur ». « Le consommateur aura l’embarras du choix et ce sera tout bénef », se réjouit le membre fondateur du réseau des bloggeurs au Sénégal. Le panel des offres est désormais très large, au grand bonheur des consommateurs, qui a accueilli Free avec enthousiasme. Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé.

On note déjà une la baisse de 20% de l’ensemble des tarifs de Orange, mais cela ne suffit toujours pas si on compare avec les nouvelles offres de Free.

Les nouvelles offres, plus généreuses en temps de communication, contribuent à la baisse des prix des services mobiles pour l'ensemble des clients, qui utilisent leur sim en fonction des promotions des opérateurs...