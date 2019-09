Décrispation espace politique : « J’ai entendu des propos dangereux hier…il faudrait que chacun lâche du lest » (Youssoupha Diallo)

Youssou Diallo, le Président du Club Sénégal émergent a salué comme tout le monde d’ailleurs, la mesure de libération de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall. Il a auparavant salué l’action du Président Macky Sall à l’endroit du Président de la République Abdoulaye Wade. Il a par ailleurs indiqué qu’il faudrait que l’ensemble des acteurs fassent le prochain pas dans le cadre de la décrispation du front politique. Et que leurs partis politiques aillent participer au dialogue national. « Parce que l’Amnistie ce n’est pas une prérogative du Président. Il faut une loi et pour cela il faut en discuter et il n’y a pas un meilleur cadre pour en discuter », fera-t-il savoir. Pour finir il a évoqué les propos tendancieux des uns et des autres à la suite de la sortie de Khalifa Sall. Des propos dangereux a-t-il alerté, « il faudrait que chacun lâche du lest et il faudrait que du côté de l’opposition, les gens reviennent à la raison », a-t-il conseillé.