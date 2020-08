Découverte macabre : plusieurs dizaines de milliers de poissons retrouvés morts sur la plage de Toubab Dialaw.

Un phénomène étrange s’est produit à Toubab Dialaw ce dimanche 30 août. Des dizaines de milliers de poissons ont été retrouvés morts sur la plage de ce village situé sur la petite côte, au sud de Dakar, entre Bargny et Popenguine.



Le président de l’association « Nebeday » n’en revient toujours pas. Contacté par Dakaractu, Jean Goepp affirme avoir constaté l’hécatombe non seulement sur la plage de Toubab Dialaw mais au moins sur trois kilomètres.



Selon lui, cette surmortalité était visible jusqu’à la plage de Ndayane. Cette catastrophe aurait été provoquée, par les pluies de ces derniers jours. Une hypothèse bien locale qui ne convainc par Jean Goepp.



Pour ce défenseur de la nature, c’est une explication fataliste. À son avis, c’est soit l’effet de la pollution marine provoquée par le drainage des eaux de pluie qui balaient tout sur leur passage soit le rejet de la pêche industrielle.



Dans tous les cas, le président fondateur de Nebeday appelle les services de la pêche à faire le travail nécessaire pour savoir ce qui s’est réellement passé. « Ça doit les interpeller puisque c’est l’activité des pêcheurs et la survie des populations qui est en jeu », alerte-t-il.