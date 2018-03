Découverte macabre à Sicap Mbao : un cadavre retrouvé dans les herbes

La société sénégalaise devient de plus en plus violente. La preuve, chaque jour la presse relaie des meurtres et des violences ignobles. Il y a eu une découverte macabre dimanche au quartier Abdou Ndiaye de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Un corps sans vie a été retrouvé dans les herbes. Il a été récupéré par les sapeurs pompiers et déposé à la morgue d’un l’hôpital en attendant son identification par sa Police qui a ouvert une enquête.