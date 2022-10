Découverte macabre à Dya / Le père de la fille réagit : « Sa mère a reconnu son soutien-gorge et ses habits...Elle devait faire sa 3ème année d'études en couture »

Une équipe de Dakaractu Kaolack s'est rendue ce matin au domicile des parents de la jeune fille du nom de Fatou B. Samb qui a été tuée et abandonnée en pleine brousse dans la commune de Dya.



Selon son père El Hadj Thioune Samb, l'annonce de la nouvelle a surpris toute la famille d'autant plus que sa mère était en partance pour Touba. "Arrivée au niveau de la gare routière, elle a vu les photos qui circulent sur le net par le biais de quelques apprentis. Elle a reconnu son soutien-gorge et ses habits", a-t-il expliqué.



"Fatou Samb était une fille très disciplinée parce que mes enfants ont presque tous grandi au "Daara" chez ma première femme. Elle devait faire sa troisième année d'études en couture cette année... c'est une grande tristesse qui s'est abattue sur ma famille"...