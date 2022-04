Découverte macabre à Bargny “Kipp” Barrage : émoi et consternation dans la maison mortuaire

Le lundi 25 avril 2022, Anta Ndiaye, une fille âgée de sept ans, a été retrouvée morte dans un bâtiment inachevé à Bargny Kipp Barrage.

Les populations de Rufisque se sont réveillées, ce 26 Avril 2021, sous le choc et complètement abattues par la découverte hier soir aux environs de 19h du corps sans vie de la petite âgée d'à peine 9 ans à Kipp Garage, commune de Bargny.

Dans la maison mortuaire, sise à Kipp Garage, c'est l'émoi et la consternation qui se lient sur tous les visages.

Babacar Thiaw, un ami du père de la défunte, nous dira “que c’est à 17h qu’on l'a retrouvée couchée dans le bâtiment, il y avait du sang un peu partout dans sa bouche et sur son nez, c’est ensuite qu’on a appelé la police”.

Alertés, les hommes du Lt Ba, du commissariat urbain de Bargny, se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d'usage. Sur place, ils découvriront, le corps inerte avec des traces de violences sur le cou. Pour le moment la thèse du viol n'est pas établie et la police scientifique, qui a été mobilisée à cet effet, donnera après l'autopsie plus de détails sur cette affaire.