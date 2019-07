Découverte de quatre missiles français de fabrication américaine dans un camp occupé par l'Armée nationale libyenne

Malgré l'embargo des nations unies sur les armes en Libye, des missiles Javelin appartenant à la France ont été découverts fin juin à Gharian par le gouvernement de l'Ouest reconnu par la communauté internationale, dans un camp abandonné par l'armée nationale libyenne, dirigée par le Maréchal Khalifa Haftar.



Le New York Times confirme que ces quatre missiles antichar font partie d'un lot vendu par les Etats-Unis à la France.



Le ministère français des Armées a reconnu que ces armes sont la propriété de l'Hexagone non sans nier être passé outre les recommandations de l'Onu en Libye.



Par ailleurs, Paris précise que ces armes étaient destinées l'autoprotection d'un détachement français en Libye à des fins de renseignement en matière de contre-terrorisme.



Le ministère des armées d'ajouter que ces missiles étaient endommagés et hors d'usage et étaient stockés dans un local en vue de leur destruction.



Cependant, Paris n'apporte aucun élément de réponse quant au comment et pourquoi ces armes se sont retrouvées dans le camp des forces loyales au Maréchal Khalifa Haftar. Ce qui relance la polémique sur un possible soutien de la France à Khalifa Haftar qui a lancé une offensive début avril pour reprendre Tripoli des mains du gouvernement de l'Ouest conduit par Faiez el Saraj.