Découverte de pétrole : état des lieux (Cos-Petrogaz)

Les recherches pétrolières ont débuté au Sénégal dans les années 1950. Après plusieurs campagnes d’exploration infructueuses, du pétrole lourd a été découvert au large de la Casamance, au niveau du Dôme Flore et du Dôme Gea, en 1967. Ce pétrole n’a cependant pas été exploité car pas assez rentable. De petits gisements de gaz ont été découverts à Diamniadio en 1987 et 1993 (DN14) puis à Gadiaga en 1997, leur production a surtout été utilisée à des fins de consommation industrielle et de production d’électricité locale. Le gisement gazier Tortue, situé sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne, débutera sa production en 2021-2022. Une décision finale d’investissement, confirmant la rentabilité du projet et proposée par les compagnies à l’Etat du Sénégal, devrait être prise en fin 2018. Le gisement pétrolier SNE connaitra le même processus de validation financière et pourrait débuter sa production en 2022. Ce gisement pourra produire, à son maximum, entre 75 000 et 125 000 barils par jour, faisant du Sénégal un producteur de pétrole de taille respectable en Afrique.