Découverte Macabre à Kédougou : Le commerçant S. Sagna retrouvé pendu dans sa chambre.

Les populations du quartier Ndiormi ex Gadadinguessou sont dans l'émoi et la consternation depuis ce Mercredi, 23 Octobre 2019. Et pour cause, S. Sagna, un commerçant au marché Central de Kédougou a été retrouvé mort pendu dans sa chambre. Tout est parti du constat de ses amis commerçants qui ne l’ont pas vu de la journée.



Après moult interrogations, ils se sont rendus à son domicile pour s'informer. Une fois à la maison, ses collègues remarqueront que son portable sonnait dans la chambre. Ainsi, ils enfoncèrent la porte et furent face au cadavre de S. Sané avant d'alerter les riverains, les sapeurs-pompiers et la police. Après les constats d'usage, le corps sans vie de S. Sagna a été acheminé à la morgue du District Sanitaire de Kédougou pour le certificat du genre de mort.



D’après certaines indiscrétions, la victime aurait écrit une lettre dans laquelle, il expliquait la répartition de ses biens. Informé, le procureur près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou a ordonné l'ouverture d'une enquête...